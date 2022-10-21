В Правительстве РФ утвердили меры поддержки мобилизованных предпринимателей
Экономика
21.10.2022 14:56
Призванные на службу получат отсрочку по уплате страховых взносов, налогов и сборов. Госпошлина в этот перечень не входит.
Те, кто являются и собственниками, и руководителями компаний одновременно, смогут разбить накопленные платежи по частям. Размер первого должен составлять шестую часть от общей суммы. Выплатить все необходимо будет не позднее, чем через три месяца после демобилизации.
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