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В Правительстве РФ утвердили меры поддержки мобилизованных предпринимателей

Экономика
21.10.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pravitelstve-rf-utverdili-mery-podderzhki-mobilizovannyh-predprinimatelej
Фото Romi_Lado, pixabay.com

Призванные на службу получат отсрочку по уплате страховых взносов, налогов и сборов. Госпошлина в этот перечень не входит.

Те, кто являются и собственниками, и руководителями компаний одновременно, смогут разбить накопленные платежи по частям. Размер первого должен составлять шестую часть от общей суммы. Выплатить все необходимо будет не позднее, чем через три месяца после демобилизации.

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