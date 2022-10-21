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В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

Общество
21.10.2022 07:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-osvobodit-mobilizovannyh-ot-transportnogo-naloga
В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога
Фото Виталия Невара/ТАСС

С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился депутат Госдумы Василий Власов.

По словам депутата, к нему поступает много обращений от россиян, которые касаются расширения льгот для мобилизованных. Парламентарий предложил заморозить начисление транспортного налога лицам, призванным в рамках частичной мобилизации, на время прохождения военной службы в связи с невозможностью использовать личный автомобиль.

«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», — цитирует текст обращения RT.

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