В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

Фото Виталия Невара/ТАСС

С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился депутат Госдумы Василий Власов.

По словам депутата, к нему поступает много обращений от россиян, которые касаются расширения льгот для мобилизованных. Парламентарий предложил заморозить начисление транспортного налога лицам, призванным в рамках частичной мобилизации, на время прохождения военной службы в связи с невозможностью использовать личный автомобиль.

«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», — цитирует текст обращения RT.

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