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В Правительстве РФ определят правила участия инвесторов в нацпарках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pravitelstve-rf-opredelyat-pravila-uchastiya-investorov-v-natsparkah
В Правительстве РФ определят правила участия инвесторов в нацпарках
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Принципы определения рекреационной емкости нацпарков и правил участия в инвестиционных соглашениях разработают до конца года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вице-премьер напомнила, что 1 сентября вступил в силу закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. В рамках законопроекта приняли шесть актов, а до конца года введут еще восемь.

По словам Абрамченко, рекреационная деятельность будет проходить с соблюдением природоохранных требований и в соответствии с утвержденными планами.

«При разработке плана будут установлены территории, на которых допускается осуществлять рекреационную деятельность, земельные участки, на которых возможно строительство, и определены допустимые к созданию объекты», — отметила вице-премьер.

Она добавила, что строительство любых объектов на заповедных и особо охраняемых зонах национальных парков исключат. Кроме того, для строительства гостиниц, визит-центров, санаториев, объектов питания, площадок для занятий спортом, подъемников и канатных дорог разработают повышенные экологические требования, которые не допустят загрязнения, например, мусор или сброс неочищенных стоков, сообщает телеканал «360».

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