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На развитие курортной инфраструктуры Сочи направят более 36 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-razvitie-kurortnoj-infrastruktury-sochi-napravyat-bolee-36-mlrd-rublej
На развитие курортной инфраструктуры Сочи направят более 36 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Новые современные отели появятся в Лазаревском и Хостинском районах курорта.

Трехсторонние инвестиционные протоколы о намерениях в сфере инвестиций глава Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский подписали с инвесторами ООО «Арбат Отель Менеджмент», АО «СЗ «Якорная Щель» и ООО «СЗ «Бизнес Партнер».

В поселке Якорная Щель Лазаревского района в 2027 году появится четырехзвездочный гостиничный комплекс на 2,2 тыс. номеров по системе «Ультра все включено». Там будут бассейны, спортивная, детская и парковая зоны, рестораны, тренажерный зал, SPA-центр и собственный пляж. Это позволит обеспечить 2,5 тыс. рабочих мест.

«В курортную инфраструктуру Сочи при реализации этих проектов будет вложено более 36 млрд рублей. Мы отмечаем высокий спрос на отдых по системе «все включено», и видим необходимость расширять это направление, чтобы успешнее конкурировать с международными курортами», — цитирует Алексея Копайгородского пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи реконструируют два отеля — на территории пансионата «Якорная Щель» и оздоровительного комплекса «Спутник». Реализация этих проектов позволит в 2027 году дополнительно создать около 2,5 тыс. номеров в гостиницах категории 4 и 5 звезд.

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