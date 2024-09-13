В правительстве не поддержали законопроект об отмене ЕГЭ в России

Предложение отменить ЕГЭ и вернуть на его место традиционный формат сдачи государственных экзаменов не поддержали в кабмине. Однако авторы инициативы не собираются опускать руки.

По словам главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, работа по реформированию формата Единого государственного экзамена не прекращается. Однако соответствующий законопроект, который внесли в нижнюю палату парламента в июне, не нашел поддержки в правительстве.

«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что получил наработки от экспертов по теме реформирования ЕГЭ, и направит официальное обращение в профильные ведомства.

«Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ», — цитирует Нилова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов могут рассмотреть в Госдуме в октябре. Авторы инициативы привели в качестве доводов мнения экспертов о том, что нынешний формат имеет ряд негативных особенностей в плане затрат на подготовку, психологического состояния выпускников и коррупции.