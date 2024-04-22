В Правительстве напомнили, что регионы могут наказывать за нецензурные граффити

Правительство РФ не поддержало поправки в КоАП, предусматривающие наказание за несанкционированные граффити. В ведомстве напомнили, что регионы имеют право сами устанавливать такие наказания.

С инициативой ввести наказание за нецензурные граффити выступила Московская областная Дума. По словам авторов проекта, в федеральном Кодексе нет отдельного наказания за это нарушение. Злоумышленников привлекают за порчу имущества или за мелкое хулиганство. Проект устанавливает штраф от 500 до 1 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Тем не менее в Правительстве отметили, что нанесение граффити, причинившее ущерб на сумму до 5 тыс. рублей, квалифицируют по статье 7.17 КоАП, что может перерасти в уголовное дело. Эксперты заключили, что поправки могут только ослабить действующий механизм охраны собственности.

Кроме того, в Правительстве РФ подчеркнули, что субъекты РФ вправе сами устанавливать законы, предусматривающие ответственность за несанкционированные граффити, пишет «Российская газета».

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