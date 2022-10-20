В поврежденный при крушении Су-34 дом в Ейске вернулись уже 547 жильцов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В семи не поврежденных при крушении военного самолета подъездах многоэтажки на улице Коммунистической, 20/1 насчитывается 264 квартиры. Люди уже вернулись в 241 квартиру.

В первом подъезде 34 квартиры, в них вернулись 77 человек. В пятом подъезде 41 квартира, заселились 92 человека. В шестом — 36 квартир, заселились 72 человека. В седьмом подъезде 36 квартир, заселились 69 человек. В восьмом — 36 квартир, туда вернулись 73 человека.

В девятом подъезде 36 квартир, заселились 65 человек. В десятом подъезде всего 45 квартир, в них уже вернулись 99 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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