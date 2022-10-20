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В Ейске начали разрабатывать проект восстановления дома, поврежденного при падении самолета

Общество
20.10.2022 09:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-nachali-razrabatyvat-proekt-vosstanovleniya-doma-povrezhdennogo-pri-padenii-samoleta
Фото Эрика Романенко/ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперштаба, во время которого специалисты обсудили ликвидацию последствий ЧС в Ейске.

По словам главы региона, разрушенную часть дома можно восстановить. Такой вывод сделали эксперты.

«Специалисты уже приступили к разработке проекта. Впереди большой объем работ — мы должны заново отстроить 2, 3 и 4 подъезды», — добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что восстанавливать дом надо в беспрецедентно сжатые сроки. Основные восстановительные работы планируют завершить в мае 2023 года.

По словам вице-губернатор Евгения Наумова, 3 подъезд разберут полностью, 2 и 4 — частично. Замглавы региона также сообщил и том, что нужно разработать два проекта на демонтаж и строительство.

«В течение 7 дней разработаем первый из них — будем разбирать вручную, чтобы не подвергать жителей опасности. Дальше займемся восстановлением подъездов. Всего предстоит отстроить 7 тыс. кв. м. Приступим к работам через две недели — это самый минимальный срок», — добавил вице-губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что до завершения строительных работ жители поврежденных подъездов должны быть размещены в комфортных условиях.

«Нужно подготовить список всех, кто нуждается во временном жилье, и предоставить им варианты размещения на весь срок строительных работ. Держать связь с каждым из пострадавших, чтобы они знали к кому обращаться в случае необходимости», — подчеркнул глава региона.

Глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что в пунктах временного размещения находятся 11 человек. Остальные жильцы разместились у родственников. За подъездами поврежденной многоэтажки закреплены специалисты, они оказывают жителям помощь.

По поручению губернатора пострадавшим предоставят единовременные выплаты. Вениамин Кондратьев поручил завершить основные выплаты до конца этой недели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жильцам пострадавшего дома в Ейске начали перечислять единовременную выплату.

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