В пострадавшей при авиакрушении многоэтажке в Ейске полностью демонтировали подъезд

Демонтажные работы в многоквартирном доме на улице Коммунистической, 20/1 стартовали в начале декабря. На многоэтажку 17 октября рухнул самолет Су-34. В результате происшествия погибли 15 человек.

К вечеру 12 декабря стало известно, что рабочие уже полностью демонтировали третий подъезд.

«Специалисты приступили к разбору четвертого подъезда. Задействовано три единицы техники», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в этом доме в ближайшие месяцы разберут четыре подъезда — с 1 по 4. Это необходимо для проведения восстановительных работ. Сносом занимается компания, которая специализируется на демонтаже зданий. По договору разбор подъездов рассчитан на 75 дней.