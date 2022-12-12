В пострадавшей при авиакрушении многоэтажке в Ейске полностью демонтировали подъезд
Общество
12.12.2022 17:51
Демонтажные работы в многоквартирном доме на улице Коммунистической, 20/1 стартовали в начале декабря. На многоэтажку 17 октября рухнул самолет Су-34. В результате происшествия погибли 15 человек.
К вечеру 12 декабря стало известно, что рабочие уже полностью демонтировали третий подъезд.
«Специалисты приступили к разбору четвертого подъезда. Задействовано три единицы техники», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в этом доме в ближайшие месяцы разберут четыре подъезда — с 1 по 4. Это необходимо для проведения восстановительных работ. Сносом занимается компания, которая специализируется на демонтаже зданий. По договору разбор подъездов рассчитан на 75 дней.
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