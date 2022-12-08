Рабочие разобрали подъезд многоэтажки в Ейске, поврежденной при авиакрушении
Общество
08.12.2022 16:51
Речь идет о многоквартирном доме на улице Коммунистической, 20/1. Демонтировать подъезды в нем начали с 7 декабря.
«Демонтировали часть третьего подъезда — со второго по девятый этаж», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.
Всего в этом доме в ближайшие месяцы разберут четыре подъезда — с 1 по 4. Это необходимо для проведения восстановительных работ. Сносом занимается компания, которая специализируется именно на демонтаже зданий. По договору демонтаж рассчитан на 75 дней.
Читайте также: в Ейске принимают заявления от жильцов пострадавшей многоэтажки на выплаты для аренды жилья. Граждане могут получить: 10 тыс. рублей за 1-комнатную, 13 тыс. рублей за 2-комнатную и 15 тыс. рублей за 3-комнатную.
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