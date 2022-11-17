В Ейске начали прием заявлений от жильцов пострадавшей многоэтажки на выплаты для аренды жилья

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Жильцам девятиэтажки на улице Коммунистической, пострадавшей от крушения самолета Су-34, положена компенсация на съем квартир на время проведения ремонтно-восстановительных работ.

Граждане могут получить: 10 тыс. рублей за 1-комнатную, 13 тыс. рублей за 2-комнатную и 15 тыс. рублей за 3-комнатную.

Принимать заявления от жильцов на получение ежемесячных выплат уже начали в Управлении ЖКХ Ейска по адресу: улица Баррикадная, 1, кабинет № 3. Подать документы можно с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. В пятницу документы принимают до 17:00, в субботу до 16:00 без перерыва. В воскресенье выходной, сообщил глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», помимо этого жильцы поврежденной многоэтажки на Коммунистической получат компенсации на ремонт, предположительно — по 15 тыс. рублей за 1 кв. метр.