В Ейске жильцам поврежденной многоэтажки возместят расходы на аренду жилья
Об этом стало известно на встрече руководителя краевого департамента строительства Сергея Власова и главы Ейского района Романа Бублика с жильцами многоэтажки, поврежденной при крушении самолета Су-34.
На встрече присутствовали около 200 жителей поврежденного дома на улице Коммунистической. Замглавы департамента строительства Иван Горобец рассказал, что для восстановления многоэтажки в ней разберут подъезды с первого по четвертый.
«Разобранные в рамках аварийно-восстановительных работ подъезды и квартиры восстановят в таком же виде, как они были ранее. Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку», — рассказал Власов.
До 20 ноября жильцов будут запускать в квартиры, чтобы забрать ценные вещи. При необходимости в этом им помогут сотрудники МЧС и волонтеры. Бублик сказал, что власти района готовы помочь жильцам организовать хранение мебели, бытовой техники и других вещей.
Жильцы второго, третьего и четвертого подъездов попросили помочь им в составлении иска к Минобороны о потере имущества. Власти Ейского района помогут им подготовить необходимые документы.
На встрече с жильцами также обсудили вопрос об условиях их временного проживания. Все желающие могут продолжать жить в пунктах временного размещения. Тем, кто захочет на время снять квартиру, компенсируют сумму аренды. Ориентировочно объем компенсации составит:
- 10 тыс. рублей за 1-комнатную квартиру;
- 13 тыс. рублей за 2-комнатную квартиру;
- 15 тыс. рублей за 3-комнатную квартиру.
Помимо этого жильцы поврежденной многоэтажки на Коммунистической получат компенсации на ремонт, предположительно — по 15 тыс. рублей за 1 кв. метр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Ейске выплату в 100 тыс. рублей получили 240 жителей дома, пострадавшего при падении Су-34.
- Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
- Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
- На ликвидацию свалки под Геленджиком направят более 1,3 млрд рублей
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
- Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года