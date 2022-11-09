В Ейске жильцам поврежденной многоэтажки возместят расходы на аренду жилья

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно на встрече руководителя краевого департамента строительства Сергея Власова и главы Ейского района Романа Бублика с жильцами многоэтажки, поврежденной при крушении самолета Су-34.

На встрече присутствовали около 200 жителей поврежденного дома на улице Коммунистической. Замглавы департамента строительства Иван Горобец рассказал, что для восстановления многоэтажки в ней разберут подъезды с первого по четвертый.

«Разобранные в рамках аварийно-восстановительных работ подъезды и квартиры восстановят в таком же виде, как они были ранее. Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку», — рассказал Власов.

До 20 ноября жильцов будут запускать в квартиры, чтобы забрать ценные вещи. При необходимости в этом им помогут сотрудники МЧС и волонтеры. Бублик сказал, что власти района готовы помочь жильцам организовать хранение мебели, бытовой техники и других вещей.

Жильцы второго, третьего и четвертого подъездов попросили помочь им в составлении иска к Минобороны о потере имущества. Власти Ейского района помогут им подготовить необходимые документы.

На встрече с жильцами также обсудили вопрос об условиях их временного проживания. Все желающие могут продолжать жить в пунктах временного размещения. Тем, кто захочет на время снять квартиру, компенсируют сумму аренды. Ориентировочно объем компенсации составит:

10 тыс. рублей за 1-комнатную квартиру;

тыс. рублей за 1-комнатную квартиру; 13 тыс. рублей за 2-комнатную квартиру;

тыс. рублей за 2-комнатную квартиру; 15 тыс. рублей за 3-комнатную квартиру.

Помимо этого жильцы поврежденной многоэтажки на Коммунистической получат компенсации на ремонт, предположительно — по 15 тыс. рублей за 1 кв. метр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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