В Ейске выплату в 100 тыс. рублей получили 240 жителей дома, пострадавшего при падении Су-34
Общество
07.11.2022 18:04
Кроме того, по 10 тыс. рублей получили 819 человек. Заявления на эту выплату приняли от 870 жителей дома на улице Коммунистической.
Единовременную матпомощь в 100 тыс. рублей уже получили 240 человек. Эта выплата назначается при полной утрате имущества на каждого члена семьи. Заявления продолжают принимать. В настоящее время принято 269 заявлений.
Всего на компенсации жителям пострадавшего от крушения самолета дома из резервного фонда Кубани направили 67 млн рублей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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