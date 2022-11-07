В Ейске выплату в 100 тыс. рублей получили 240 жителей дома, пострадавшего при падении Су-34

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Кроме того, по 10 тыс. рублей получили 819 человек. Заявления на эту выплату приняли от 870 жителей дома на улице Коммунистической.

Единовременную матпомощь в 100 тыс. рублей уже получили 240 человек. Эта выплата назначается при полной утрате имущества на каждого члена семьи. Заявления продолжают принимать. В настоящее время принято 269 заявлений.

Всего на компенсации жителям пострадавшего от крушения самолета дома из резервного фонда Кубани направили 67 млн рублей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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