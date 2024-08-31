В последний день лета у Черноморского побережья Кубани собрались большие пробки

Несмотря на завершение лета, курортный сезон на побережье Краснодарского края активно продолжается.

Днем 31 августа на федеральных трассах возле Черного моря образовались внушительные заторы.

По данным сервиса «Яндекс Карты», самые большие пробки собрались между Лермонтово и Джубгой — 4,7 км и в Архипо-Осиповке по направлению к Джубге — 2,7 км.

Кроме того, заторы образовались перед Дефановкой по направлению к Краснодару — 3,2 км, а также около Горячего Ключа в сторону побережья — 2,5 км.

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