Разрушенный оползнем участок трассы М-4 «Дон» восстановили под Геленджиком

Речь идет об участке между селами Михайловский Перевал и Возрождение на 1492 км трассы М-4 «Дон». Оползень там сошел 4 января.

При ликвидации последствий оползня специалисты восстановили основание дорожного полотна и уложили новые слои асфальтобетона. Чтобы обеспечить безопасное движение автомобилей, здесь установили железобетонную подпорную стену.

Также на участке обустроили водоотвод с проезжей части, установили ограждение и нанесли разметку термопластиком.

Ограничение движения здесь сняли еще до начала мая, а сейчас все ремонтные работы полностью завершили, сообщает пресс-служба ГК «Автодор» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце апреля реверсивное движение сняли на трассе М-4 «Дон» в Геленджике. На участке трассы, где ранее сошел оползень, восстановили движение по двум полосам.