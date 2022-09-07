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В поселок под Краснодаром приехал мобильный центр диагностики

Общество
07.09.2022 08:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-poselok-pod-krasnodarom-priehal-mobilnyj-tsentr-diagnostiki
Видео канала «Кубань 24»

Мобильный комплекс диагностики отправился по садоводческим товариществам краевого центра. Так, 7 сентября пройти обследования могут жители СНТ «Урожай» в поселке Российском.

Врачи будут вести прием на улице Полевой с 9:00 до 14:00. А 8 сентября мобильный центр переедет на улицу Комарова. Пройти так называемое скрининговое обследование можно в течение 20 минут. За это время медики оценят состояние всего организма, также пациента проконсультирует терапевт.

Для того чтобы попасть на прием нужен только паспорт. С начала года такой мобильный центр совершил более 110 выездов в города и районы края.

Читайте также: с начала года около 6 тыс. жителей Краснодарского края прошли обследование в мобильном центре здоровья.

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