В поселок под Краснодаром приехал мобильный центр диагностики
Общество
07.09.2022 08:36
Мобильный комплекс диагностики отправился по садоводческим товариществам краевого центра. Так, 7 сентября пройти обследования могут жители СНТ «Урожай» в поселке Российском.
Врачи будут вести прием на улице Полевой с 9:00 до 14:00. А 8 сентября мобильный центр переедет на улицу Комарова. Пройти так называемое скрининговое обследование можно в течение 20 минут. За это время медики оценят состояние всего организма, также пациента проконсультирует терапевт.
Для того чтобы попасть на прием нужен только паспорт. С начала года такой мобильный центр совершил более 110 выездов в города и районы края.
Читайте также: с начала года около 6 тыс. жителей Краснодарского края прошли обследование в мобильном центре здоровья.
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