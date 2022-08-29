С начала года около 6 тыс. жителей Кубани прошли обследование в мобильном центре здоровья

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» выполнил более 110 выездов в различные населенные пункты края.

С начала года обследование на возможные сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания прошли около 6 тыс. кубанцев. Они получили консультации у специалистов, а также листовки о профилактике заболеваний.

Скрининг состояния организма занимает не более 20 минут. За это время человеку меряют рост, вес, артериальное давление, пульс, определяют степень физического развития и состояния сердца, делают экспресс-анализ на содержание холестерина и глюкозы в крови, тут же пациент получает консультацию терапевта. В случае необходимости специалист направит на дополнительное обследование.

Мобильный комплекс 30 августа с 9:00 до 14:00 будет работать в Краснодаре на улице Мичурина, 488. При себе необходимо иметь паспорт РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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