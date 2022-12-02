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В поселке Знаменском под Краснодаром начали строить газопровод

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-poselke-znamenskom-pod-krasnodarom-nachali-stroit-gazoprovod
В поселке Знаменском под Краснодаром начали строить газопровод
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего проложат более 4,5 км сетей. Это позволит подключить к центральному газоснабжению около 300 домов и участков.

Оборудуют сети низкого давления и 100 м высокого давления, а также газораспределительный пункт. Газопровод появится в северо-восточной части поселка — в границах улиц Заповедной, Ясеневой, Цигейковой и Березовой. Строительство завершат до конца года.

Работы выполнит АО «Краснодаргоргаз» в рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края».

Подать заявку на бесплатную догазификацию могут жители газифицированных населенных пунктов. Заявление можно подать через «Госуслуги», сайты газораспределительных организаций. Также заявку можно подать в пунктах приема документов в филиалах газораспределительных организаций и на участках ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Кроме того, появился сайт с интерактивной картой, на котором можно оставить заявку и узнать всю необходимую информацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае по программе догазификации подвели газ к 13 тыс. домов.

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