В поселке Южном под Краснодаром стартовало благоустройство зеленой зоны

Работы по благоустройству общественной территории на участке улицы Советской между Смоленской и Московской начались в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Там появятся выложенные плиткой тротуары, новое уличное освещение, лавочки, резиновое покрытие в зонах активного отдыха, детская площадка и спортивные тренажеры. Также на общественной территории пройдут работы по дополнительному озеленению.

«Совсем скоро это место станет комфортным и уютным для отдыха жителей всех возрастов», — сообщает пресс-служба администрации Динского района в Telegram.

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В своих соцсетях глава Краснодара Евгений Наумов назвал произошедшее «злостным нарушением», поскольку ранее он обращал особое внимание подрядчика на важность сохранения деревьев.

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