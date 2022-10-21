В поселке Российском под Краснодаром на треть достроили школу на 1,5 тыс. мест

Видео канала «Кубань 24»

Учебное заведение на 1,5 тыс. мест возводят по нацпроекту «Образование» в поселке Российском на улице Тверской.

Сейчас специалисты устанавливают вентиляцию, прокладывают канализацию и бетонируют колонны.

В трехэтажном здании будет два спортивных, большой и малый актовые залы, столовая на 750 мест. Также на территории появятся игровые площадки, зона для отдыха и многое другое. Школу в Прикубанском округе рассчитывают сдать в 2023 году.

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