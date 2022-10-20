В Краснодаре на улице Командорской построят школу на 1 тыс. 875 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Два соцобъекта планируют построить в быстроразвивающемся районе в границах улицы имени Кирилла Россинского. Проекты школы на 1 тыс. 875 мест и детского сада на 350 мест прошли госэкспертизу.

Большую школу построят на улице Командорской, детсад — на улице Лоцманской. Для ускорения размещения конкурсной документации на поиск подрядчика в гордуме перераспределили средства из городского бюджета.

«Собственные доходы города в 2023 году увеличены на 864 млн рублей. А в 2024 году — на 1 млрд 596 млн рублей. Эти средства направят на заключение контрактов по строительству социальных объектов в районе улицы Кирилла Россинского. В дальнейшем эти средства нам будут возмещены из краевого бюджета», — сказал глава департамента финансов Александр Чулков.

Участки, на которых разместят школу и детсад, а также готовые проекты городу передал застройщик.

В школе на улице Командорской планируют разместить 75 классов. Площадь участка, выделенного под строительство, — порядка 34 тыс. кв. м.

Площадь трехэтажного детсада на улице Лоцманской превысит 7 тыс. кв. м. В здании предусмотрели пищеблок, прачечную, медкабинет, групповые ячейки, помещение для инженерного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Сочи планируют построить школу на 550 мест в селе Детляжка.