В поселке под Краснодаром организовали подвоз питьевой воды из-за подтоплений

Речь идет о поселке Южном в Динском районе. Из-за сильных осадков некоторые дороги в населенном пункте оказались подтоплены.

«В случае подтопления подъездного пути к вашим жилым домам осуществляется подвоз к домовладению питьевой воды», — говорится в сообщении администрации Южно-Кубанского сельского поселения.

Жители, которые не могут выйти из дома по причине подтопления, могут оставить заявку на подвоз воды по телефонам: 8 (861) 256-75-00 и 8 (861) 62-48-742.

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