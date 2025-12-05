В поселке Перевалка Мостовского района открыли новую детскую площадку

В поселке построили новую детскую площадку с игровыми комплексами и спортивной зоной с мягким покрытием.

Объект был долгожданным для местных жителей, которым ранее приходилось ездить в соседние населенные пункты. Возведение современной зоны для детей было инициировано губернатором региона Вениамином Кондратьевым после обращения местной жительницы Маргариты Мацкевич на «Прямую линию».

«В прошлом году я обратилась на «Прямую линию» губернатора. Вениамин Иванович сказал, что площадке быть, и площадка есть. Мы ездим только теперь сюда каждую неделю, наверное, уже недели три. Мы раньше выезжали в Псебай. А теперь дома, в Перевалке», — отметила местная жительница Маргарита Мацкевич.

Строительство подобных объектов поддерживается краевой программой «Инициативное бюджетирование». На реализацию проекта в поселке Перевалка из краевого бюджета выделили 7 млн рублей. Современная детская зона станет центром общения и спорта для подрастающего поколения.

