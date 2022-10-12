В поселке Мостовском построили блочно-модульную котельную за 15 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новая котельная работает на газовом топливе, она заменила старую угольную котельную, построенную 80-е годы.

Блочно-модульная котельная уже обеспечивает теплом и горячей водой учебные корпусы аграрного техникума на улице Строительной. Об этом 12 октября рассказал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

«Работы выполнили в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» за счет средств краевого бюджета. Всего на строительство котельной выделили 15 млн рублей. Новый объект теплоснабжения, работающий на газовом топливе, стратегически важен для социального учреждения. Он заменил старую угольную котельную, построенную в 1985 года», — сказал Прошунин.

Автоматизированная котельная не требует постоянного присутствия персонала. Объект оснастили современным оборудованием, в том числе узлами учета потребляемых ресурсов. Это поможет существенно снизить расходы на эксплуатацию и содержание.

Кроме того, на объекте смонтировали новые сети тепло-, водо- и газоснабжения. Установили дизельную электростанцию.

Всего до конца года на Кубани планируют построить и модернизировать 51 котельную, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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