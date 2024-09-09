В поселке Кирпичном под Краснодаром завершается рекультивация мусорного полигона

Открыт полигон был в советское время и до 2000 года скопил в себе свыше 1,5 млн куб. м отходов и достиг 15 га. В 2023 году его начали рекультивировать в рамках нацпроекта «Экология».

«В Краснодарском крае на сегодняшний день проводятся работы по рекультивации трех мусорных полигонов — в Славянске-на-Кубани, в Горячем Ключе и в Прикубанском округе Краснодара. Проект рекультивации включает в себя и отвод газа, и засыпку грунтом послойно, и все мероприятия, которые предусмотрены проектом и экологической экспертизой. Работы на сегодняшний день на всех трех объектах практически завершены», — сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

В работах по рекультивации полигона задействовали около 40 единиц техники.

«Благодаря тому, что мы выполняли все работы параллельно, у нас было значительное опережение графика производства работ. Техники тоже было в достатке, даже в избытке, чтобы максимально сократить сроки производства работ», — отметил руководитель рекультивации Артур Золотаревский.

Специалисты ожидают, что до конца осени на полигоне взойдут посевы — растительность поможет окончательно переработать отходы.

После рекультивации территорию полигона можно будет использовать под застройку и благоустройство.

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