Рекультивацию мусорного полигона в Славянском районе выполнили на 65%

Работы в Славянске-на-Кубани продолжаются согласно федеральной программе «Чистая страна» по национальному проекту «Экология».

Как отметил министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник, ликвидация полигона проходит в хорошем темпе. На объекте уже приступили к устройству защитного экрана и дренажного слоя из песчано-щебеночной смеси.

«На месте работают 25 человек, задействовали 14 единиц спецтехники. Общая готовность объекта составляет 65%», — цитирует Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы по рекультивации мусорного полигона в Славянске-на-Кубани площадью порядка 6 га стартовали в апреле 2023 года. Завершить их планируют до конца 2024 года.