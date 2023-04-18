Мусорный полигон начали рекультивировать в Славянске-на-Кубани
Общество
18.04.2023 20:50
Об этом 18 апреля сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин в соцсетях.
По его словам, официально полигон площадью около 6 га существовал с 1971 по 2010 год.
«Сегодня там уже начали подготовительный этап рекультивации. Планируется, что рекультивацию выполнят за 12 месяцев. На подготовительный этап отведен один месяц. Проведение самых масштабных и затратных работ технического этапа продлится 9 месяцев. Завершающая стадия — биологическая — продлится до мая 2024 года», — написал Андрей Прошунин в Telegram.
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