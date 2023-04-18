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Мусорный полигон начали рекультивировать в Славянске-на-Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/musornyj-poligon-nachali-rekultivirovat-v-slavyanske-na-kubani
Мусорный полигон начали рекультивировать в Славянске-на-Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 18 апреля сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин в соцсетях.

По его словам, официально полигон площадью около 6 га существовал с 1971 по 2010 год.

«Сегодня там уже начали подготовительный этап рекультивации. Планируется, что рекультивацию выполнят за 12 месяцев. На подготовительный этап отведен один месяц. Проведение самых масштабных и затратных работ технического этапа продлится 9 месяцев. Завершающая стадия — биологическая — продлится до мая 2024 года», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

Читайте также: белореченский мусорный полигон рекультивируют в течение пяти лет.

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