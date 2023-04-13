Белореченский мусорный полигон рекультивируют в течение пяти лет

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на рекультивацию крупнейшего в Краснодарском крае полигона твердых коммунальных отходов, который расположен в Родниковском сельском поселении.

Работы в два этапа выполнит администрация Белореченского района. Первый этап продлится чуть меньше года. В рамках него на Белореченском полигоне переформируют и уплотнят свалочные массы, установят противофильтрационные завесы, поставят защитный экран, а также пробурят шесть скважин для наблюдения за качеством подземных вод, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

После этого на полигоне ТКО начнется биологический этап рекультивации, который продлится четыре года. Во время него на территории выполнят работы по озеленению и высадке 128 деревьев.

Белореченский мусорный полигон не принимает коммунальные отходы с 2018 года.

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