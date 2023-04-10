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Рекультивацию мусорного полигона в поселке Кирпичном в Краснодаре завершат до конца 2024 года

Общество
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Рекультивацию мусорного полигона в поселке Кирпичном в Краснодаре завершат до конца 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках нацпроекта «Экология» начали рекультивацию мусорного полигона в промзоне поселка Кирпичного на улице Нагорной.

Полигон площадью 14,7 га официально действовал с 1975 по 2000 год. По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, там накопилось более 1 тыс. куб. м отходов.

«Подрядная организация уже приступила к подготовительным мероприятиям. К концу 2024 года объект будет полностью ликвидирован», — сказал Прошунин.

Сообщается, что технический этап займет 12 месяцев. Окончательный этап, биологический, продлится пять месяцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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