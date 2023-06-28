В порту Сочи встретились круизное судно «Князь Владимир» и учебный парусник «Херсонес»

У жителей и гостей курорта появилась возможность полюбоваться на два корабля разных поколений, которые пришвартовались у причала курорта.

«В порту сразу два интересных судна: круизный лайнер «Князь Владимир» , теперь он ходит в Сухум, и трехмачтовый парусник «Херсонес», — сообщают очевидцы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парусный фрегат «Херсонес» прибыл в порт Сочи. Трехмачтовик «Херсонес» — это учебное судно. Сейчас на его борту находятся более 100 курсантов, им предстоит получить навыки работы с парусами, навигационным и техническим оборудованием.

Теплоход «Князь Владимир» вышел в тестовый круиз из Сочи в Абхазию. Теплоход с 29 июня по 11 сентября будет ходить по маршруту Сочи — Сухум — Сочи. Путешествие длится пять дней, из них три дня — стоянка в порту Сухума. Пассажиры смогут днем посещать экскурсии и ночевать на лайнере. Всего в этом сезоне запланировано 11 круизов.