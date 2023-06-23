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Теплоход «Князь Владимир» вышел в тестовый круиз из Сочи в Абхазию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/teplohod-knyaz-vladimir-vyshel-v-testovyj-kruiz-iz-sochi-v-abhaziyu
Теплоход «Князь Владимир» вышел в тестовый круиз из Сочи в Абхазию
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным СМИ, лайнер «Князь Владимир» 23 июня прибыл в порт Сухум в тестовом режиме впервые после пандемии.

На борту лайнера находятся 94 члена экипажа и 54 пассажира — представители турфирм, которые будут изучать экскурсии и направления. Лайнер 24 июня вернется в Сочи.

Теплоход с 29 июня по 11 сентября будет ходить по маршруту Сочи — Сухум — Сочи. Путешествие длится пять дней, из них три дня — стоянка в порту Сухума. Пассажиры смогут днем посещать экскурсии и ночевать на лайнере. Всего в этом сезоне запланировано 11 круизов.

Теплоход «Князь Владимир» — единственный на Черном море российский круизный лайнер. На судне 300 кают. Он вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, сообщает ТАСС.

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