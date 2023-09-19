В порту Сочи в 1,5 раза выросло число туристов международных морских круизов

По данным Краснодарской таможни, с начала года таможенный контроль прошли 34 тыс. пассажиров и 20 тыс. членов экипажей, а также 140 судов.

Число туристов, путешествующих на круизных судах, увеличилось в 1,5 раза. С апреля по сентябрь таможенный контроль в морпорту Сочи прошли более 30 тыс. пассажиров и 18 тыс. членов экипажа лайнера Astoria Grande. За аналогичный период прошлого года — около 34 тысячи человек.

С июня на маршрут Сочи — Сухум — Сочи вышел лайнер «Князь Владимир», который с июня по сентябрь перевез около 1,7 тыс. туристов и 800 членов экипажа.

Сотрудники Сочинского центрального таможенного поста проверили 77 яхт, которые выполняли международные перевозки пассажиров, пишет «Российская газета».

Читайте также: скоростные катера между Сочи, Новороссийском и Геленджиком будут ходить до конца сентября.