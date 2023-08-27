Скоростные катера между Сочи, Новороссийском и Геленджиком будут ходить до конца сентября

Навигация рейсов «Грифон» и «Комета» прекратится в конце сентября.

«27 августа рейсы СПК Комета по расписанию. ПК Грифон отменен. Навигация продлится до конца сентября», — сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Водоход-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи стартовал 3 мая. По маршруту ходят два рейсовых скоростных катера — «Грифон» и «Комета».