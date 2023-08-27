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Скоростные катера между Сочи, Новороссийском и Геленджиком будут ходить до конца сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skorostnye-katera-mezhdu-sochi-novorossijskom-i-gelendzhikom-budut-hodit-do-kontsa-sentyabrya
Скоростные катера между Сочи, Новороссийском и Геленджиком будут ходить до конца сентября
Фото "Водоход-Экспресс"

Навигация рейсов «Грифон» и «Комета» прекратится в конце сентября.

«27 августа рейсы СПК Комета по расписанию. ПК Грифон отменен. Навигация продлится до конца сентября», — сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Водоход-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сезон морского сообщения между Новороссийском, Геленджиком и Сочи стартовал 3 мая. По маршруту ходят два рейсовых скоростных катера — «Грифон» и «Комета».

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