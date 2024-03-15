В порту Новороссийска запретили использование маломерных судов и плавсредств

Временный запрет на плавание всех маломерных судов и использование плавательных средств в районе морского порта ввел командир Новороссийской военно-морской базы.

Ограничение будет действовать до 8:00 18 марта. В этот период запрещено использовать любые маломерные суда: прогулочные, спортивные и парусные, а также плавательные средства, в том числе сабдоски и виндсерфы.

Кроме того, до 18 марта в границах акватории морского порта города-героя запрещено выполнять водолазные спуски и подводные работы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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