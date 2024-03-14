Режим повышенной готовности введут в Ейском районе с 15 марта
Общество
14.03.2024 12:33
Информация об этом появилась 14 марта на сайте администрации муниципалитета.
Режим функционирования «Повышенная готовность» на территории Ейского района введут в соответствии с постановлением местной администрации от 13 марта.
Режим повышенной готовности в Ейском районе будет действовать с 0:00 15 марта до 9:00 18 марта. Причины его введения не уточняются.
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