Режим повышенной готовности введут в Ейском районе с 15 марта

Информация об этом появилась 14 марта на сайте администрации муниципалитета.

Режим функционирования «Повышенная готовность» на территории Ейского района введут в соответствии с постановлением местной администрации от 13 марта.

Режим повышенной готовности в Ейском районе будет действовать с 0:00 15 марта до 9:00 18 марта. Причины его введения не уточняются.

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