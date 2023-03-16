В порту Новороссийска запретили импорт 100 тонн кормовой добавки из-за отсутствия подписи в документе

Около 100 т. кормовой добавки Energizergold прибыло в Краснодарский край из Малайзии. Груз предназначался для получателя из Ростовской области.

Инспекторы Россельхознадзора при проведении документарного контроля выявили, что имеющийся сертификат анализа не заверен необходимой подписью. Кроме того, в документе не было информации для идентификации ввозимого товара.

В соответствии с законом Евразийского экономического союза инспекторы запретили импорт кормовой добавки. Груз отправили обратно в Малайзию, сообщает пресс-служба ЮМУ Россельхознадзора.

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