Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В 2023 году запустят новую морскую линию между портами Египта и Новороссийска

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-zapustyat-novuyu-morskuyu-liniyu-mezhdu-portami-egipta-i-novorossijska
В 2023 году запустят новую морскую линию между портами Египта и Новороссийска
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Морскую линию между портами египетского Дамиетта и Новороссийск планируют запустить во II полугодии текущего года.

Об этом заявил председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов на международном форуме «Россия‒Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию». Сообщается, что в планах поставить на линию 2 — 3 новых судна. Также компания планирует открыть сезонные перевозки цитрусовых и авокадо между Марокко и Санкт-Петербургом.

«Первую морскую контейнерную линию между Россией и Африкой FESCO планирует запустить во втором полугодии текущего года. Маршрут свяжет египетский порт Дамиетта с портом Новороссийск. До конца года группа планирует поставить на линию два-три новых судна», — сказал Северилов.

Кроме того рассматривается возможность использовать египетский порт Дамиетт как транспортный хаб для перевалки грузов из других стран Африки, сообщает PortNews.

Читайте также: в 2025 году завершат расширение нефтепровода к порту Новороссийска.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Песков заявил, что выдача повесток в военкоматы не связана с новой волной мобилизации
  2. Американский канал показал, как Су-27 помог упасть беспилотнику США над Черным морем. Видео
  3. Для моста в Японском саду парка «Краснодар» выбрали финальный вариант подсветки
  4. В Краснодаре на два дня перекроют движение на улице Зиповской
  5. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  6. Территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место
Прямой эфир
Мы в соцсетях