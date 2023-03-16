В 2023 году запустят новую морскую линию между портами Египта и Новороссийска
Морскую линию между портами египетского Дамиетта и Новороссийск планируют запустить во II полугодии текущего года.
Об этом заявил председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов на международном форуме «Россия‒Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию». Сообщается, что в планах поставить на линию 2 — 3 новых судна. Также компания планирует открыть сезонные перевозки цитрусовых и авокадо между Марокко и Санкт-Петербургом.
«Первую морскую контейнерную линию между Россией и Африкой FESCO планирует запустить во втором полугодии текущего года. Маршрут свяжет египетский порт Дамиетта с портом Новороссийск. До конца года группа планирует поставить на линию два-три новых судна», — сказал Северилов.
Кроме того рассматривается возможность использовать египетский порт Дамиетт как транспортный хаб для перевалки грузов из других стран Африки, сообщает PortNews.
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