В порту Новороссийска задержали 62 тонны мокросоленых шкур из южного полушария

Партия мокросоленых овечьих шкур следовала из Австралии на предприятие в Ставропольском крае.

При проведении ветконтроля в морском пункте пропуска в Новороссийске специалисты Южного межрегиональное управления Россельхознадзора выявили нарушения маркировки.

Установлено, что на шкурах присутствует маркировка «ThomasFoodsInternationalTamworthPtyLimited, TamworthNSW 2340 EstabNo 394». Эта маркировка отсутствует в ветеринарных сертификатах. В сертификатах указана маркировка «V&VWALSHPTYLTDBUNBURYWA 6230 , EstabNo 686». Таким образом, на товар не были предоставлены ветеринарные сертификаты.

В итоге 13 марта специалисты приняли решение вернуть шкуры в Австралию. Общий вес груза составил 62 тыс. 770 кг, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: наркотики под видом лечебной травы пытались пронести через таможню в Сочи.