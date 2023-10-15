В порту Новороссийска задержали 10 тонн зараженного мухами табака из Турции

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Новороссийска проверили прибывшую из Турции партию табачного сырья весом 9,9 т.

Во фитосанитарного контроля в табачном сырье выявили карантинный объект — многоядную муху-горбатку. Наличие и жизнеспособность вредителя подтвердили лабораторные исследования.

Для недопущения распространения карантинного объекта зараженную партию табачного сырья вернут грузоотправителю, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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