В морпорту Новороссийска задержали 21 тонну зараженного турецкого винограда

Партия свежего винограда в сентябре прибыла на Кубань из Турции.

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора 18 сентября во время карантинного фитосанитарного контроля обнаружили в партии весом 21 т живой карантинный для России объект — цветочный трипс.

Наличие вредителя подтвердили в лаборатории. Для пресечения распространения на территории РФ карантинных организмов партию винограда запретили ввозить на территорию страны, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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