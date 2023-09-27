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В морпорту Новороссийска задержали 21 тонну зараженного турецкого винограда

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-morportu-novorossijska-zaderzhali-21-tonnu-zarazhennogo-turetskogo-vinograda
В морпорту Новороссийска задержали 21 тонну зараженного турецкого винограда
Фото pixabay.com

Партия свежего винограда в сентябре прибыла на Кубань из Турции.

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора 18 сентября во время карантинного фитосанитарного контроля обнаружили в партии весом 21 т живой карантинный для России объект — цветочный трипс.

Наличие вредителя подтвердили в лаборатории. Для пресечения распространения на территории РФ карантинных организмов партию винограда запретили ввозить на территорию страны, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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