В морпорту Новороссийска задержали 21 тонну зараженного турецкого винограда
Экономика
27.09.2023 09:20
Партия свежего винограда в сентябре прибыла на Кубань из Турции.
Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора 18 сентября во время карантинного фитосанитарного контроля обнаружили в партии весом 21 т живой карантинный для России объект — цветочный трипс.
Наличие вредителя подтвердили в лаборатории. Для пресечения распространения на территории РФ карантинных организмов партию винограда запретили ввозить на территорию страны, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
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