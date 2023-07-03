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Почти 39 тонн зараженных мухами персиков и нектаринов задержали в морпорту Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-39-tonn-zarazhennyh-muhami-persikov-i-nektarinov-zaderzhali-v-morportu-tuapse
Почти 39 тонн зараженных мухами персиков и нектаринов задержали в морпорту Туапсе
Фото pixabay.com

За прошедшие выходные в морпортах Туапсе и Новороссийска выявили 7 партий фруктов и овощей, зараженных карантинными насекомыми.

В Туапсе в двух партиях турецких нектаринов весом 20,5 т и 6,9 т выявили средиземноморскую плодовую муху и калифорнийский цветочный трипс. Также плодовой мухой была заражена партия персиков весом 11,4 т.

В Новороссийском порту в 3 партиях картофеля из Египта общим весом 275 т выявлена картофельную моль. Еще в одной партии картофеля весом 220 т нашли муху-горбатку.

Зараженные фрукты и овощи вернули отправителям, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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