Партию камчатских крабов весом 19 тонн задержали в порту Новороссийска

В морском пункте пропуска «Новороссийск» инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора осмотрели партию камчатских крабов весом 19 т.

Партия товара следовала из Новгородской области для экспорта в ОАЭ. Во время ветконтроля выявили, что в согласованном ветеринарном сертификате от руки внесены исправления и дополнения о маркировке товара, а также не завялены даты выработки при прослеживаемости продукции.

В связи с выявленными нарушениями законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии, было принято решение о приостановке движения груза. Товар вернули грузоотправителю, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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