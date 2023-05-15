Около 4 тыс. шкур вернули из новороссийского порта в Австралию из-за небрежных документов

Крупную партию импортного груза «шкуры овечьи мокросоленые» весом 17,8 т задержали в порту Новороссийска. Груз следовал из Австралии в Ставропольский край.

Сотрудники Россельхознадзора в ходе проведения контроля заметили, что в контейнере на трех кипах отсутствовали маркировки, информирующие о производителе. Из-за это невозможно идентифицировать груз.

На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии партию овечьих шкур решили отправить обратно в Австралию, сообщает пресс-служба ЮМУ Россельхознадзора.

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