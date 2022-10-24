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В порту Новороссийска с начала октября обеззаразили 183 тонны фруктов

Общество
24.10.2022 14:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-portu-novorossijska-s-nachala-oktyabrya-obezzarazili-183-tonny-fruktov
В порту Новороссийска с начала октября обеззаразили 183 тонны фруктов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зараженные импортные фрукты временно поместили в аккредитованную лабораторию.

Всего с 1 октября специалисты Россельхознадзора в ходе фитосанитарного контроля в торговом порту Новороссийска в партиях свежих фруктов из Турции и Египта (яблоках, винограде, гранатах, мандаринах и нектаринах) обнаружили живых карантинных насекомых: многоядную муху-горбатку и средиземноморскую плодовую муху.

Для того, чтобы пресечь распространение карантинных насекомых в России владельцы грузы провели обеззараживание фруктов:

  • 76 т гранатов;
  • 45,3 т винограда;
  • 23 т мандарин;
  • 22 т яблок;
  • 17 т нектаринов.

После того, как специализированная лаборатория подтвердит, что карантинные насекомые в привезенных фруктах мертвы, продукцию выпустят в свободное обращение, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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