В порту Новороссийска с начала октября обеззаразили 183 тонны фруктов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зараженные импортные фрукты временно поместили в аккредитованную лабораторию.

Всего с 1 октября специалисты Россельхознадзора в ходе фитосанитарного контроля в торговом порту Новороссийска в партиях свежих фруктов из Турции и Египта (яблоках, винограде, гранатах, мандаринах и нектаринах) обнаружили живых карантинных насекомых: многоядную муху-горбатку и средиземноморскую плодовую муху.

Для того, чтобы пресечь распространение карантинных насекомых в России владельцы грузы провели обеззараживание фруктов:

76 т гранатов;

45,3 т винограда;

23 т мандарин;

22 т яблок;

17 т нектаринов.

После того, как специализированная лаборатория подтвердит, что карантинные насекомые в привезенных фруктах мертвы, продукцию выпустят в свободное обращение, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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