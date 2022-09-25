Овощи и фрукты «из ведра»: врач рассказал, чем опасна покупка у торговцев возле дороги

Фото Alexey_Hulsov, pixabay.com

Осенью у дорог часто можно увидеть людей, торгующих овощами и фруктами. Диетолог предупредил, что яблоки, груши, огурцы, помидоры, картошка и другие продукты, приобретенные у них, могут навредить здоровью.

Зачастую такие «бабушки» продают урожай вовсе не с собственного огорода, предупредил доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

«Самая большая опасность — невозможно определить происхождение этих продуктов. Их могла сама бабушка вырастить на своем участке, но ей мог их дать и воротила овощного рынка местного масштаба, чтобы она продала. Бизнес через бабушек, которые сидят у дорог и продают овощи и фрукты из ведерок, налажен во многих регионах страны. Конечно, они говорят, что все свое, но это не всегда так», – считает врач.

Такие овощи и фрукты могут содержать повышенное количество вредных веществ — товары не проходили проверку санэпиднадзора.

«Например, количество нитратов было превышено, поэтому продукт не приняли для реализации в официальные торговые сети. Тогда его отправляют «бабушкам» на продажу на стихийных рынках или около дорог из ведерок. Такие овощи и фрукты должны быть на помойке, но они продаются», – цитирует Бобровского радио Sputnik.

Читайте также: диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса.