Диетолог рассказала о том, какие продукты надо давать с собой школьнику для полезного перекуса

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева раскрыла правила полезного перекуса для детей школьного возраста.

По ее словам, детям надо давать с собой еду в пластиковых контейнерах с разделителями, чтобы влажные продукты не контактировали с более сухими. Можно приготовить ребенку с собой в школу мини-сэндвичи из зернового хлеба с сыром.

Диетолог посоветовала также собрать школьнику с собой крекеры овощи — помидоры черри, огурцы, сельдерей, редис, а также орехи, так как они энергетически полезный продукт и дают ощущение сытости.

«Это могут быть кешью, фундук, грецкий орех, а также предварительно вымытые сухофрукты, сушеные яблоки, свежие фрукты, порезанные кубиками», — сказала диетолог.

В качестве полноценного перекуса специалист порекомендовала приготовить небольшой ролл из лаваша с куриной грудкой, пишет RT.

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