Диетолог рассказала, можно ли есть печенье с молоком на ночь

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Теплое молоко с печеньем может поднять настроение и помочь уснуть. Но такой поздний ужин полезен не всем.

О том, кому стоит отказаться от этого сочетания продуктов, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Диетолог отметила, что молоко с печеньем часто предлагают перед сном детям трех-четырех лет. Многие взрослые тоже не отказываются от такого ужина. И, если молоко кипятить правильно, он действительно помогает уснуть.

Успокаивающим эффектом обладает одна из аминокислот, входящих в состав молока, — триптофан. Именно это вещество при кипячении собирается в пенку.

«Молоко является источником триптофана, но только если с кипяченого молока не снята пенка. Если сняли пенку, то и триптофан ушел. Поэтому когда молоко кипятим, его надо венчиком взбивать. А триптофан — это предшественник серотонина — гормона радости, или спокойствия, если говорить о вечернем времени», — сказала Белоусова.

В сочетании со сладким печеньем триптофан дает идеальный эффект.

«Печенье — это кулинарный антидепрессант, как и другие сладости. Поэтому молоко в сочетании с печеньем — идеальный вариант, который дает хороший успокаивающий и даже несколько снотворный эффект», — пояснила диетолог.

Врач отметила, что людям с некоторыми заболеваниями такой ужин не подходит.

«Те, у кого диабет первого типа, вынуждены контролировать уровень инсулина. А молоко в сочетании с печеньем обязательно даст повышение уровня глюкозы. То есть понадобится терапию подправлять. Людям с диабетом второго типа, как и людям, страдающим избытком массы тела и ожирением, такое сочетание может дать абсолютно объяснимый набор килограммов, если регулярно ужинать печеньем с молоком. Молоко не очень калорийно, а вот печенье калорийно. Перед сном калории мы не тратим, и они преобразуются в жировую ткань», — предупредила Белоусова.

Также она напомнила, что печенье замедляет усвоение кальция.

«Любая крупа, любые зерновые содержат вещества, ухудшающие усвоение кальция. Ночью кальций активно выводится из организма, поэтому диетологи рекомендуют выпивать стакан кефира или молока перед сном, чтобы прикрыть кальциевый провал. Но если мы добавляем к молоку печенье, то усвоение кальция нарушается. Кстати, жирность молока — чем выше, тем лучше, потому что кальций усваивается в сочетании с жирами», — цитирует диетолога радио Sputnik.

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