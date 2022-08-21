Диетолог рассказала, кому и в каких случаях полезно пиво
Как любой алкогольный напиток, пиво вредно для здоровья, оно вызывает зависимость и ведет к набору лишнего веса. Однако в нем содержится много фитоэстрогенов, которые в некоторых случаях могут быть полезны для женщин.
Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.
«Как врач могу сказать, что в пиве есть плюсы, но не для всех и не всегда. Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию. В итоге пиво женщинам иногда полезно, в отличие от мужчин, для которых оно всегда вредно. Пиво помогает женщинам расслабиться, когда из-за гормонального фона у них ухудшается настроение», — сказала Перевалова.
Врач подчеркнула, что пиво регулярно нельзя. Это может привести к ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму.
«Те женщины, которые любят побаловаться пивком, начинают толстеть. У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво. Именно из-за этого многие сваливаются в пивной алкоголизм. Женщину, любящую пиво, видно за версту, потому что у нее большой живот и маленькие ножки. А также отеки и серый цвет лица», — цитирует диетолога радио Sputnik.
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