Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В порту Новороссийска нашли личинки соснового усача в турецких мандаринах

Происшествия
В порту Новороссийска нашли личинки соснового усача в турецких мандаринах
Фото t.me/rsn_yug

Личинок карантинного насекомого выявили сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 13 декабря в морском пункте пропуска «Новороссийск».

Живые личинки черного соснового усача обнаружились в партии мандаринов объемом 23,5 т, поступивших из Турции.

Наличие и жизнеспособность личинок подтвердило заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «ВНИИКР».

Чтобы предотвратить проникновение и распространение карантинного насекомого на территории России, партия была обеззаражена, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: на Кубани обнаружили зараженную трипсом 9-тонную партию салата айсберг. Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии салата айсберг из Ирана, импортируемого в Краснодарский край.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях