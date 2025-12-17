В порту Новороссийска нашли личинки соснового усача в турецких мандаринах
Личинок карантинного насекомого выявили сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 13 декабря в морском пункте пропуска «Новороссийск».
Живые личинки черного соснового усача обнаружились в партии мандаринов объемом 23,5 т, поступивших из Турции.
Наличие и жизнеспособность личинок подтвердило заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «ВНИИКР».
Чтобы предотвратить проникновение и распространение карантинного насекомого на территории России, партия была обеззаражена, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Читайте также: на Кубани обнаружили зараженную трипсом 9-тонную партию салата айсберг. Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии салата айсберг из Ирана, импортируемого в Краснодарский край.