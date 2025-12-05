На Кубани обнаружили зараженную трипсом 9-тонную партию салата айсберг
Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии салата айсберг из Ирана, импортируемого в Краснодарский край.
Во время проведения фитосанитарного контроля в партии объемом 8,9 т обнаружили западный цветочный трипс. Это насекомое является карантинным для Российской Федерации.
Наличие карантинного вредителя подтверждено в заключении, выданном Краснодарским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Чтобы трипс не распространился по территории края, партию обеззаразили в установленном порядке, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
